Droga a San Teodoro: 26enne in manette

Dopo il ritrovamento dello stupefacente, i Carabinieri hanno perquisito anche la sua abitazione di San Teodoro, trovando altri 65grammi di marijuana e 65grammi di hashish. Per il ragazzo sono scattate le manette e dovrà rispondere all'Autorità giudiziaria del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.