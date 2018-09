Condividi | S.O. 11:40 Incidente questa mattina all´incrocio tra via Cagliari e via Vittorio Emanuele ad Alghero. All´origine del sinistro un tamponamento: tragedia sfiorata, l´auto ha infatti invaso il marciapiede Anziana travolge i cartelli e sfiora il baretto



ALGHERO - Tanta paura, ma alla fine nessun ferito grave. E' il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina (sabato) ad Alghero, all'incrocio tra via Cagliari e via Vittorio Emanuele. Forse per distrazione, il conducente di un grosso suv ha perso il freno impattando un'utilitaria guidata da una signora anziana. La donna ha perso il controllo dell'auto ma fortunatamente, frenata dai cartelli stradali, ha solo sfiorato il baretto sulla passeggiata del Parco Manno. Sul posto i soccorsi del 118 e le forze dell'ordine.



Nella foto: le immagini dell'incidente Commenti ALGHERO - Tanta paura, ma alla fine nessun ferito grave. E' il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina (sabato) ad Alghero, all'incrocio tra via Cagliari e via Vittorio Emanuele. Forse per distrazione, il conducente di un grossoha perso il freno impattando un'utilitaria guidata da una signora anziana. La donna ha perso il controllo dell'auto ma fortunatamente, frenata dai cartelli stradali, ha solo sfiorato il baretto sulla passeggiata del Parco Manno. Sul posto i soccorsi del 118 e le forze dell'ordine.Nella foto: le immagini dell'incidente