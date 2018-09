Condividi | Red 9:04 Venerdì sera, la Sala multimediale di Via Santa Barbara 23, ad Alghero, ospiterà la presentazione del romanzo distopico di Maggie S.Lorelli. Con l´autrice, dialogherà Mauro Porcu, giornalista, scrittore e direttore del Museo Libri: Automi a Casa Manno



ALGHERO - Venerdì 21 settembre, alle 18, la Sala multimediale del Museo Casa Manno, in Via Santa Barbara 23, ad Alghero, ospiterà la presentazione del romanzo distopico “Automi”, di Maggie S.Lorelli (Catartica edizioni). Con l'autrice, dialogherà Mauro Porcu, giornalista, scrittore e direttore del Museo. L'incontro è organizzato con il patrocinio del Comitato di Alghero della Società Dante Alighieri, in collaborazione con il Centro servizi culturali Unla di Macomer e la Libreria Cyrano.



«Il mondo descritto in questo romanzo – si legge nella prefazione di Vindice Lecis - è un incubo di democrazia svuotata, con un governo paravento di poteri occulti (finanziari o falsamente etici poco importa) lontani e feroci ad accanirsi su un'umanità senza speranze. Una sorta di grande laboratorio, frutto di scelte che rendono le “democrazie” vuoti simulacri e che hanno bisogno di nuovi schiavi. Automi, appunto. […] Tuttavia, la speranza che il genere umano non si smarrisca del tutto resta un appiglio al quale la letteratura ci consente di aggrapparci. L'importante è capire che, quando ci dicono che siamo liberi, siamo invece minacciati e asserviti da una enorme macchina di dominio».



Dopo aver conseguito la laurea in Lettere all'Università degli studi di Torino, Lorelli si diploma in pianoforte al Conservatorio "G.Verdi" di Torino ed in Didattica della musica al Conservatorio "Santa Cecilia" di Roma, svolgendo parallelamente studi di composizione. Lavora per dieci anni alla "RicordiMediaStores" ed alla "Feltrinelli" e, come autrice radiofonica, collabora con RadioTreRai e Radio Vaticana scrivendo e conducendo programmi musicali. Dopo aver svolto un tirocinio come giornalista nell'agenzia di stampa Adnkronos, scrive poi per varie riviste musicali specializzate in musica classica e jazz. Attualmente, è docente di Pianoforte al Liceo musicale di Sassari. Alla passione per la musica affianca quella per la scrittura; "Automi" è il suo romanzo d'esordio.