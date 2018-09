Condividi | Red 9:38 Continua il successo del film del regista algherese Cesare Furesi. Venerdì 21 settembre, appuntamento in California, al festival Lgbtq “Cinema diverse” di Palm Springs Chi salverà le rose? al Napoli film festival



ALGHERO - A più di un anno di distanza dall’uscita in sala, “Chi salverà le rose?” di Cesare Furesi continua a collezionare successi e partecipazioni a numerosi festival. Ttra gli ultimi, in ordine temporale, il Napoli film festival (in programma da lunedì 24 settembre a lunedì 1 ottobre), manifestazione ventennale di respiro internazionale quest’anno dedicata a Paolo Genovese. Il film di Furesi sarà l’unico titolo italiano in gara (con sei giovani autori europei) per il principale concorso del festival “Europa/Mediterraneo”. La proiezione è prevista per martedì 25, alle 19, all'Istituto francese Grenoble di Napoli.



Venerdì 21, invece, Chi salverà le rose? debutterà negli Stati Uniti, all'11esima edizione del Festival Lgbtq “Cinema Diverse” di Palm Springs, in California, a cui seguiranno altre partecipazioni a festival oltre oceano e l'uscita al cinema nel mercato nord americano. Il film sarà presto anche sul piccolo schermo, grazie all’accordo appena sigliato con la pay tv Hbo Europe[LEGGI], che ha acquisito i diritti del film per diversi Paesi europei.



Chi salverà le rose?, prodotto dalla Corallo film e sostenuto dalla Fondazione Sardegna film commission della Regione autonoma della Sardegna, si avvale per la distribuzione all'estero e la partecipazione ai festival internazionali della collaborazione del sales agent internazionale Coccinelle film di Francesca Breccia. Il film (nel quale Carlo Delle Piane e Lando Buzzanca si amano in un singolare spinoff di “Regalo di Natale” di Pupi Avati) è un omaggio al sentimento più alto, l’amore, a prescindere dai generi, dai ruoli e dalle età, che racconta con toni poetici e delicati una famiglia arcobaleno ante litteram, che si troverà ad appianare attriti ed incomprensioni prima che sia troppo tardi, ma con finale a sorpresa che fa riflettere e discutere. Nel cast anche Caterina Murino, Philippe Leroy, Antonio Careddu, Guenda Goria, Massimiliano Buzzanca ed Eleonora Vallone.



Nella foto: Lando Buzzanca e Caterina Murino