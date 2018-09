Condividi | Red 10:36 Sono dieci le startup (o idee d´impresa), che hanno vinto la selezione del progetto. Premiate due aziende per ogni regione partecipante, Ad ottobre, saranno al Summit internazionale in Spagna MarittimoTech: dieci vincitori volano a Madrid



ALGHERO - Sono dieci le startup (o idee d’impresa), che hanno vinto la selezione del progetto MarittimoTech e che hanno conquistato il pass per il South summit di Madrid, uno degli appuntamenti più importanti del mondo per le aziende innovative che vogliano affacciarsi sul mercato. È il risultato della due giorni organizzata tra Sassari ed Alghero da Promocamera, l’Azienda speciale della Camera di commercio del nord Sardegna, ed il Consorzio industriale provinciale di Sassari, partner locali del programma, conclusa oggi (venerdì). Finanziato dalla Commissione europea ed inserito nel Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia marittimo 2014-2020, MarittimoTech è un acceleratore d’impresa transfrontaliero dedicato ad idee innovative e centrato sulle filiere “blu” e “verdi”: biotecnologie, energie rinnovabili, turismo innovativo, nautica e cantieristica navale. Il suo obiettivo è sostenere le startup, ma anche le imprese già costituite con lo scopo di stimolare lo sviluppo dell’economia locale e creare impatti sociali e ambientali positivi.



La selezione, compiuta dal gruppo di pilotaggio formato da rappresentanti di tutte le aree partecipanti (Sardegna, Corsica, Var-Alpi Marittime in Francia, Toscana e Liguria), ha premiato due imprese per ogni regione, fra le oltre trenta in gara. Per la Sardegna, hanno vinto la startup Cassittalab (creatrice del dispositivo Radoff, capace di ripulire l’aria dal cancerogeno gas radon, seconda causa di tumore al polmone) e l’idea d’impresa (Relicta, capace di creare bioplastica per alimenti dagli scarti del pesce). Dalla Toscana, voleranno a Madrid gli aspiranti imprenditori del progetto Ingenium (che progetta droni terrestri o aerei personalizzati) e la startup Oimmei (che ha messo a punto un’app per turisti interattiva sfruttando la realtà aumentata). La Liguria ha portato al successo due startup: Seamuster (piattaforma social dedicata alla nautica) ed Ellotech (costruttore di un mezzo meccanico semovente anfibio radiocomandato in grado di trasportare, varare e alare imbarcazioni e capace di spostarsi su tutte le superfici). Dalla regione francese del Var–Alpi marittime faranno rotta per Madrid le startup Cor E e Naturegie: la prima ha studiato una piattaforma di monitoraggio dei costi dell’energia in Europa, i secondi realizzano dispositivi in grado di generare energia rinnovabile sfruttando l’idrogeno ottenuto da semplice acqua salata. I vicini della Corsica risultati vincenti, infine, sono Wateroom (piattaforma per la condivisione di spazi rinfrescanti tra individui e professionisti dell’alloggio) e Notreterrain.com (piattaforma web in cui i proprietari di terreni possono concedere la loro area, spesso non utilizzata ed a rischio incendi, ad agricoltori o pastori).



