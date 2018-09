Condividi | Red 13:32 Ieri mattina, cambio al vertice del Primo Reggimento corazzato, con l´avvicendamento tra il colonnello Fabrizio Giardini ed il pari grado Carlo Colaneri Teulada: cambio al vertice del Reggimento corazzato



TEULADA – Ieri mattina (venerdì), nel piazzale antistante la palazzina comando della caserma “S.Pisano” di Teulada, sede del Primo Reggimento corazzato e del Terzo Reggimento bersaglieri, alla presenza del vicecomandante del Comando militare Esercito Sardegna, generale di Brigata Eugenio Martis, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al vertice del Primo Reggimento corazzato tra il colonnello Fabrizio Giardini (cedente) ed il pari grado Carlo Colaneri (subentrante). Alla cerimonia hanno presenziato le massime autorità civili, religiose e militari locali, le rappresentanze delle associazioni combattentistiche e d’arma ed i gonfaloni dei comuni delle comunità locali.



Nel suo breve intervento, il generale Martis, dopo aver rivolto un saluto a tutte le autorità presenti, agli ospiti, al personale schierato, allo stendardo del Primo Reggimento corazzato ed alle associazioni combattentistiche e d’arma, nel ringraziare il colonnello Giardini per l’ottimo lavoro svolto nel Reggimento, ha sottolineato l’importanza delle molteplici attività da lui dirette nei due anni di comando, tra le quali spiccano le attività di supporto a favore delle unità in addestramento e le attività di approntamento del personale militare per le missioni in patria e nei principali teatri operativi all’estero, oltre la proficua opera di promozione e rinnovamento, dei già solidi protocolli d’intesa volti a favorire le comunità locali.



Il colonnello Giardini, durante il suo intervento, ha riassunto brevemente il lungo ed intenso periodo trascorso alla guida del Reggimento, evidenziando gli sforzi ed i traguardi raggiunti dal personale civile e militare ed esprimendo parole di profonda gratitudine per l’incondizionato impegno e la straordinaria professionalità dimostrati durante i due anni di lavoro; al termine del suo intervento ha formulato un caloroso augurio di buon lavoro al colonnello Colaneri. Il nuovo comandante Carlo Colaneri ha frequentato il 174esimo Corso “Coraggio” all’Accademia militare di Modena e la Scuola di applicazione di Torino, dove consegue la Laurea in Scienze politiche indirizzo politico-economico, e proviene dallo Stato maggiore dell’Esercito.



