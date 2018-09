Condividi | S.O. 19:22 Incontro dell´assessora Barbara Argiolas con i sindaci della Rete Metropolitana del Nord Sardegna. La destination management organization sarà una società consortile e avrà un´operatività su tutto il territorio regionale Dmo, passi avanti da Sassari



SASSARI - Sarà una società consortile e avrà un'operatività su tutto il territorio regionale, la Dmo (destination management organization) strumento operativo per la programmazione e gestione delle azioni di promozione turistica della Sardegna. Lo ha detto oggi, Barbara Argiolas, assessora del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna durante l'incontro con la Rete metropolitana del Nord Sardegna che si è svolto a Palazzo Ducale.



«La Rete aveva chiesto lo scorso maggio alla giunta regionale che la sede della Dmo fosse collocata a Sassari o in uno dei comuni del nord Sardegna – commenta il sindaco di Sassari Nicola Sanna, presidente della Rete metropolitana del Nord Sardegna -. Ma accogliamo con favore questa proposta di modalità operativa, che potremmo definire policentrica. È una risposta che soddisfa il territorio e l'intera isola».



«La procedura di costituzione dell'organismo è stata avviata lo scorso 8 agosto con una delibera della giunta regionale – ha spiegato l'assessora Argiolas –. Il prossimo passo sarà la pubblicazione di una manifestazione di interesse pubblica per il coinvolgimento di privati. Una partecipazione che si rende necessaria, perché nel turismo non è possibile prescindere dalla collaborazione e dalla definizione di strategie condivise con il privato».



