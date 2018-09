Pd Alghero: si riunisce il Direttivo

12/9/2018 E' vero, il potere logora chi non ce l’ha Si intuisce che non piace questa opportunità data a settantacinque persone. Non piace, perché questa è una scelta assunta da questa Amministrazione, che in certi ambienti, in città, non si perde occasione per denigrare. Forse se a decidere fossero stati altri, non avremmo trovato nulla da obbiettare