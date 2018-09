Condividi | Red 14:04 Deborah Agnone, contraddistinta da numero 32, sarà l´unica sarda, tra le trentatre concorrenti in gara, che inseguirà la storica fascia nella serata in programma lunedì a Milano e condotta da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta E´ algherese l´unica sarda a Miss Italia



ALGHERO - E' algherese l'unica sarda a Miss Italia. Deborah Agnone, contraddistinta dal numero 32, sarà l'unica sarda, tra le trentatre concorrenti in gara, che inseguirà la storica fascia di Miss Italia nella serata in programma lunedì 17 settembre, a Milano, condotta da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta e trasmessa in diretta su La7 dalle 21.10.



Deborah, di papà calabrese e di mamma sarda (di Monteleone Roccadoria), è mamma (del piccolo Adham, avuto dal suo compagno Kadhim, senegalese addetto alla sicurezza) e da anni si distingue sulle passerelle come modella. Bellezza mediterranea, ha vinto la sua prima fascia nel 2013 (Miss Eleganza Sardegna) e da li è stata un'escalation, fino ai vertici nazionali. Nel 2015 ha rapresentato l'Italia a Miss Supranational, in Polonia.



Iscritta dall'agenzia Venus Dea, a maggio è diventata Miss Sassari e, due mesi dopo, Miss Cinema Sardegna ad Oristano. Da li, ha varcato il Tirreno, partecipando alle prefinali nazionali di Jesolo. Tra le sue “esperienze” in questi giorni, anche la presenza sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Venezia... il Casinò... ed Alghero punta forte sul “numero 32”.



