Sarroch: massaggiatrice cinese nei guai

SARROCH – Durante le quotidiane attività di controllo dei litorali, i finanzieri della Tenenza di Sarroch hanno effettuato ulteriori interventi per contrastare l'abusivismo commerciale. Sul litorale di Domus de Maria, in località Chia, i militari hanno individuato una 50enne cinese intenta ad esercitare la professione di massaggiatrice senza averne alcun titolo. Alla donna, oltre alla segnalazione alla Procura della Repubblica di Cagliari, sono stati sequestrati i prodotti utilizzati per i massaggi e la somma di 30euro appena ricevuta dal cliente.