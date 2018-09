Condividi | S.O. 19:40 Entro il 2020 saranno 60 gli animali liberati nell´isola per favorire la rapida ripresa demografica. Con i rilascio di oggi e quello di qualche mese fa di Alghero, gli esemplari "stranieri" già introdotti sono in tutto 27 Dodici grifoni liberati a Villanova



VILLANOVA MONTELEONE - Nei cieli sardi volano dalla giornata odierna altri 12 "nuovi" grifoni. L'agenzia Forestas ha liberato sul monte Minerva (Villanova Monteleone) un secondo contingente di avvoltoi provenienti dalla Spagna, chiamati - come i 14 immessi in aprile ad Alghero - a rinfoltire la popolazione in Sardegna.



Entro il 2020 saranno 60 gli animali liberati nell'isola per favorire la rapida ripresa demografica. Con il rilascio di oggi, gli esemplari "stranieri" già introdotti sono in tutto 27.



