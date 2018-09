Condividi | M.P. 19:17 Sul litorale di Porto Torres e Sorso si sta svolgendo il campionato italiano di surfcasting individuale A Porto Torres il campionato italiano di serfcasting



PORTO TORRES - Sul litorale di Porto Torres e Sorso si sta svolgendo il campionato italiano di surfcasting individuale. A Porto Torres si sfideranno le migliori donne e i migliori uomini per aggiudicarsi il campionato.



La manifestazione si svolgerà dal 12 al 15 settembre. Il campo gara sarà composto dalle spiagge di Ababcurrente e Marina di Sorso. Parteciperanno 220 atleti. I maschi si sfideranno in 4 manche (dal 12 al 15), le donne in tre (dal 13 al 15). È prevista la partecipazione di 220 atleti maschi e 30 femmine, provenienti da tutta Italia.



La novità è costituita dal comitato organizzatore: non più una sola società, ma l’intera sezione provinciale di Sassari Fipsas, impegnata in uno sforzo unico che coinvolgerà molte delle società sassaresi. L’Hotel Libyssonis, a Porto Torres, farà da base logistica. Un’imperdibile occasione per vedere i migliori agonisti in azione. Commenti PORTO TORRES - Sul litorale di Porto Torres e Sorso si sta svolgendo il campionato italiano di surfcasting individuale. A Porto Torres si sfideranno le migliori donne e i migliori uomini per aggiudicarsi il campionato.La manifestazione si svolgerà dal 12 al 15 settembre. Il campo gara sarà composto dalle spiagge di Ababcurrente e Marina di Sorso. Parteciperanno 220 atleti. I maschi si sfideranno in 4 manche (dal 12 al 15), le donne in tre (dal 13 al 15). È prevista la partecipazione di 220 atleti maschi e 30 femmine, provenienti da tutta Italia.La novità è costituita dal comitato organizzatore: non più una sola società, ma l’intera sezione provinciale di Sassari Fipsas, impegnata in uno sforzo unico che coinvolgerà molte delle società sassaresi. L’Hotel Libyssonis, a Porto Torres, farà da base logistica. Un’imperdibile occasione per vedere i migliori agonisti in azione.