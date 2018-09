Condividi | Red 23:19 Nel corso di attività a contrasto della commercializzazione di prodotti non sicuri, le Fiamme gialle del Gruppo di Cagliari hanno eseguito un intervento in un’attività commerciale operante nel settore della vendita al dettaglio di abbigliamento ed articoli tessili Selargius: sequestrati 400 articoli tessili



CAGLIARI - Nel corso di attività a contrasto della commercializzazione di prodotti non sicuri, le Fiamme gialle del Gruppo di Cagliari hanno eseguito un intervento in un’attività commerciale operante nel settore della vendita al dettaglio di abbigliamento ed articoli tessili con sede a Selargius. Nel corso del controllo, i finanzieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 402 articoli tessili privi di qualsiasi indicazione relativa all’importatore comunitario.



Al legale rappresentante, è stata irrogata, una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 25.823euro. Il settore della "sicurezza prodotti" e del contrasto alle pratiche commerciali operate in violazione del "codice del consumo" è un ambito nel quale la Guardia di finanza investe specifiche risorse per garantire, da un lato, l'incolumità del consumatore finale, sottraendolo al rischio di poter entrare in contatto con articoli pericolosi e potenzialmente dannosi e, dall'altro, la correttezza delle regole del mercato.