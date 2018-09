Condividi | Red 18:12 Irregolarità, lavoro nero, violazione delle norme di sicurezza. I servizi predisposti dai Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro per prevenire gli incidenti sui luoghi di lavoro Indagini nel settore lavoro: denuncia a Budoni



BUDONI - Irregolarità, lavoro nero, violazione delle norme di sicurezza. I servizi predisposti dai Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro per prevenire gli incidenti sui luoghi di lavoro. Nel corso dell'attività ispettiva in materia di lavoro, legislazione sociale, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, per contrastare l’impiego di manodopera “in nero” o irregolare (con conseguente violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro), i militari della Compagnia di Siniscola e del Nucleo Ispettorato del lavoro di Nuoro, con l’ausilio di personale dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Nuoro, hanno effettuato dei controlli in alcuni cantieri edili del territorio, riscontrando diverse violazioni sia di carattere penale, sia amministrativo.



Al termine degli accertamenti compiuti in un cantiere edile nel territorio comunale di Budoni, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica del Tribunale di Nuoro il titolare firmatario di un’impresa edile, per aver installato impianti audiovisivi senza autorizzazione. Al 35enne è stata anche contestata una violazione amministrativa per aver impiegato nella stessa attività un lavoratore in nero.



Sono state elevate sanzioni amministrative per 6mila euro ed ammende per 387euro ed effettuati recuperi previdenziali ed assistenziali per 500euro. Nei prossimi giorni, proseguirà l'attività ispettiva disposta dal Comando provinciale di Nuoro.