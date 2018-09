Condividi | Red 14:36 Già individuati i responsabili, che ben conoscevano la barca, grazie al sistema di videosorveglianza, ma il motoscafo non si trova. Due persone hanno acceso i tre motori del 12metri e sono spariti Ruba la barca e sparisce: ricerche ad Alghero



ALGHERO - Scene di ordinaria follia nel porto di Alghero. Tra i pontili del Consorzio turistico, un soggetto ben noto alle forze dell'ordine perchè senza fissa dimora, già scoperto a dormire su alcune barche in passato, in compagnia di un amico ha ben pensato di accendere i tre motori di un 12 metri ed ha fatto perdere le sue tracce.



Il furto ha del clamoroso. Le due persone però, già individuate dalle Forze dell'ordine grazie al sistema di videosorveglianza attivo nello scalo portuale algherese, non si riescono a trovare. La scoperta risale a ieri sera (mercoledì), quando il proprietario ha denunciato il fatto alla locale Guardia di finanza.



Immediate le ricerche attivate insieme alla Capitaneria di porto di Alghero. Finanzieri e militari della Guardia Costiera che per tutta la mattinata hanno perlustrato l'area a nord e sud di Alghero. Ma finora le ricerche condotte lungo la costa tra Stintino e Bosa non ha prodotto alcun risultato.