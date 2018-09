Condividi | Red 16:11 Continua e si intensifica il programma degli interventi di disinfestazione in città. Da lunedì 17 settembre si continua con la disinfestazione anti blatte. Interventi calendarizzati fino a lunedì 22 ottobre Disinfestazione ad Alghero: cronoprogramma



ALGHERO - Continua con maggiore intensità la campagna di interventi di disinfestazione predisposta dall’Ufficio Ecologia con la Multiss. Programmata la nuova calendarizzazione in continuità con gli interventi estivi che tra qualche giorno interesserà diverse zone della città. Da lunedì 17 settembre, per cinque giorni, fino a venerdì 21, gli interventi avverranno in tutto il centro storico, dalle 4.30 alle 7.30 circa. Le operazioni, soprattutto anti blatte, saranno localizzate nei pozzetti fognari.



Da lunedì 24 a giovedì 27, gli operai della Multiss si sposteranno sul Lungomare Dante–Sant’Anna. Da venerdì 28 settembre a giovedì 4 ottobre, sarà la volta del quartiere Pietraia, mentre da venerdì 5 a lunedì 8 ottobre si procederà a Sant’Agostino. Da martedì 9 a lunedì 15 ottobre, la disinfestazione sarà attuata nella zona di Via XX settembre ed infine, da martedì 16 a lunedì 22 ottobre nella zona Lido. Il cronoprogramma delle operazioni e l’intensificazione dei cicli di trattamento è stato concordato nei giorni scorsi nel corso di un incontro con la Provincia di Sassari richiesto dal sindaco di Alghero Mario Bruno. Aumento della frequenza e continuità delle operazioni di disinfestazione sistematica ed approfondita in tutta la città a partire dal centro storico ed in tutti i quartieri. Da lunedì si continua.



Oltre agli interventi organizzati e calendarizzati dall’Ufficio Ecologia, riguardanti quasi tutta la rete viaria cittadina con derattizzazioni e disinfestazioni mirate, i servizi verranno effettuati anche in base alle segnalazioni dei cittadini e degli organi di vigilanza che evidenziano presenze di ratti ed insetti. Quotidianamente, vengono interessate diverse vie cittadine, sia per la derattizzazione, sia per la disinfestazione. I cittadini sono invitati a contattare l’Ufficio Ecologia per posta, via e-mail o telefonicamente al numero 079/9978844.



