I militari della Stazione di Mamoiada hanno denunciato un 40enne milanese, già noto alle Forze dell´ordine che, per accalappiare le vittime, aveva pubblicato un annuncio con la foto di un'autovettura, con il prezzo assolutamente concorrenziale, ma inesistente Truffa a Mamoiada: denunciato milanese



MAMOIADA - Prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, quotidianamente impegnati nella capillare attività di controllo all’annoso fenomeno delle frodi in materia di acquisti on-line. I militari della Stazione di Mamoiada hanno denunciato un 40enne milanese, già noto alle Forze dell'ordine.



Il malfattore, per accalappiare le vittime, aveva pubblicato un annuncio con la foto di un’autovettura con il prezzo assolutamente concorrenziale. Lo shopping on-line è cresciuto in maniera esponenziale, e quando si tratta di fare acquisti, sempre più italiani si rivolgono ai portali web specializzati in vendita di auto usate, anziché ai concessionari fisici.



Il malcapitato, un 40enne, cedeva alla tentazione e contattava l'inserzionista e dopo aver stabilito la modalità di pagamento, versava la somma di 200euro come acconto su una carta prepagata, senza però concludere l'acquisto in quanto il disonesto si rendeva irreperibile. Ma l'uomo non si è perso d'animo e si è rivolto ai Carabinieri di Mamoiada. Così, l'ignoto truffatore è stato rintracciato grazie alle indagini effettuate dai militari della locale Stazione che, dopo una serie di accertamenti mirati, eseguiti mediante l'utilizzo delle più recenti tecnologie, riuscivano a risalire alla vera identità dell'uomo, poi deferito alla competente Autorità giudiziaria.