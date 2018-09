Condividi | S.O. 12:29 Bocciata dal Governo Lega-5 Stelle la nuova Rete ospedaliera della Regione Sardegna, e con essa la deroga voluta dalla Sardegna al Decreto Ministeriale 70 che prevede la chiusura dei piccoli ospedali. A rischio anche il Primo livello di Alghero-Ozieri Mazzata del Governo alla Sardegna

Ospedali a rischio: c´è anche Alghero



ALGHERO - Mazzata sulla sanità sarda, ma soprattutto sui sardi. Non passa, infatti, la forzatura attuata da Giunta e Consiglio regionale che, nell'approvare la nuova Rete Ospedaliera, avevano previsto alcune decisive deroghe al Decreto Ministeriale 70. Tra queste, la salvaguardia di tutti gli ospedali e la sopravvivenza dei servizi sanitari dei territori anche più piccoli.



Niente da fare. Il Governo 5 Stelle-Lega boccia la riforma e richiede alla Regione Sardegna di applicare integralmente il Decreto Ministeriale 70, con tutte le pesantissime ripercussioni sui territori, e la chiusura, nel giro di poche settimane, degli ospedali di Iglesias, Guspini, Isili, Muravera, Bosa, La Maddalena, Tempio, Ozieri, Ghilarza e Lanusei. Un paradosso, se solo si pensa che alcuni di questi ospedali, per esempio Lanusei, è perfino di nuova costruzione.



