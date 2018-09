Condividi | Mimmo Pirisi 11:08 L'opinione di Mimmo Pirisi Gas in tutte le case, risparmi agli algheresi



Parte la realizzazione della rete del gas di città, un investimento di oltre 17milioni di euro che servirà a portare il gas in tutte le case con notevoli risparmi energetici. L’avvio prevede il quartiere della Pietraia e zone ad esso adiacenti: Via Napoli, Via Amalfi, Via Pisa, Via Livorno, Via Ravenna, Via Venezia, Via Tiziano, Via Villanova, Via Don Gnocchi.



Oltre questo aspetto informativo è sempre utile ricordare che tale iter, come tutte le pratiche di rilievo, impegna un lungo periodo per la sua definizione ed è per questo che, pur partendo dal 2006, è arrivato a compimento solo oggi, ma è giusto rilevare l’impegno dell’attuale Amministrazione per la definizione di tale importante progettualità. Dunque, per rispedire al mittente le annose critiche delle Opposizioni, ribadiamo che non c’è stato alcun ritardo e perdita di tempo.



Adesso sarà necessario monitorare la realizzazione dei lavori e che vengano rispettati i tempi di consegna dell’opera che sono stimati in due anni. Un attesa che sarà ripagata dal risparmio per gli algheresi nell’utilizzo del gas che fino ad oggi ha visto delle spese troppe alte rispetto ai concittadini fuori dalla Sardegna. Senza dimenticare che questi lavori daranno una boccata d’ossigeno anche alle imprese e maestranze locali che saranno chiamate a svolgere vari interventi previsti.



* capogruppo del Partito democratico di Alghero

