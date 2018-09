Condividi | Red 12:07 Domenica sera, nella sede del Centro CoMeTe, in Via Ambrogio Machin 16, il presidente nazionale del Centro Giancarlo Francini presenterà i libri “Il dolore del divorzio” ed “Immagine e relazione” Libri: doppio incontro ad Alghero



ALGHERO - Domenica 16 settembre, alle 18.30, nella sede del Centro CoMeTe (Consulenza, mediazione e terapia), in Via Ambrogio Machin 16, ad Alghero, saranno presentati due libri del presidente nazionale Giancarlo Francini, "Il dolore del divorzio" ed "Immagine e relazione". Inoltre, la dottoressa Righini, con la dottoressa Giommi ed il professor Rodolfo de Bernart, presenteranno i corsi proposti dal Centro sull'introduzione all'ottico sistemico relazionale, l'utilizzo dell'immagine in terapia e la clinica della relazione di coppia.