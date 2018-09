Condividi | Red 10:04 Sabato sera, per la seconda tappa della quinta edizione, è in programma ad Alghero il concerto di uno dei quartetti femminili più apprezzati al mondo per l´’armonizzazione vocale Le Gema 4 a Més a prop



ALGHERO - Nella Riviera del corallo è tutto pronto per la seconda tappa del viaggio per “Més a prop”, il festival di incontro tra arte, parole e musica ideato e diretto da Franca Masu e realizzato con il sostegno del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero. Il filo conduttore di questa quinta edizione dal titolo “artecomeamore” è la bellezza dell’arte delle donne unita alla forza della parola poetica e del suono della voce. Anche questo secondo appuntamento, che andrà in scena sabato 15 settembre, al Chiostro di San Francesco, sarà declinato al femminile con l’esibizione, per la prima volta ad Alghero, delle straordinarie Gema 4.



Il festival ha preso il via la settimana scorsa con l’irriverente spettacolo di Rossella Faa, la cantastorie moderna cagliaritana che ha estasiato gli spettatori con il suo spettacolo sulla bellezza della vecchiaia. Més a prop continua ora il proprio viaggio e dalla Sardegna si sposta per raggiungere terre lontane ed incontrare sonorità diverse con le quali confrontarsi ed accrescere il bagaglio culturale del proprio pubblico. Gema 4 è infatti un quartetto vocale femminile a cappella nato a Cuba nei primi anni del 1990 ed oggi formato da tre cantanti cubane ed una di Tel Aviv, che hanno scelto Barcellona e la Catalogna come casa. I quattro talenti vocali si avventurano in quella che sarà una delle scelte musicali più illuminanti della loro carriera e cioè la musica cubana, con i suoi celebri boleros, il son, il felling, il guarachas ed il chachachá. Un vero e proprio mondo sonoro, che le Gema 4 ricreano esclusivamente con la voce attraverso l’armonizzazione contemporanea, stile del quale sono definite tra le migliori al mondo vantando collaborazioni con grandi artisti del calibro di Ibrahim Ferrer, Tito Puente, Buenavista social club e Josè Feliciano tra i tanti.



Il concerto, che andrà in scena sabato, alle 21.30, al chiostro di San Francesco di Alghero (con ingresso libero), si intitola “25años”, in occasione della felice ricorrenza di tanta traiettoria artistica. Come sempre accade al festival Més a prop, prima dello spettacolo il pubblico avrà la possibilità di conoscere da vicino gli ospiti. Alle 20.30, Franca Masu condurrà l’incontro con la giovane ed affermata manager catalana Perla Tuset ed alla leader del gruppo Odette Telleria. Anche in questa seconda tappa, la splendida location sarà impreziosita dalle tele del pittore Angelo Maggi, con allestimenti curati da Marco Velli.



Nella foto (di Fernando Prats): le Gema 4 Commenti ALGHERO - Nella Riviera del corallo è tutto pronto per la seconda tappa del viaggio per “Més a prop”, il festival di incontro tra arte, parole e musica ideato e diretto da Franca Masu e realizzato con il sostegno del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero. Il filo conduttore di questa quinta edizione dal titolo “artecomeamore” è la bellezza dell’arte delle donne unita alla forza della parola poetica e del suono della voce. Anche questo secondo appuntamento, che andrà in scena sabato 15 settembre, al Chiostro di San Francesco, sarà declinato al femminile con l’esibizione, per la prima volta ad Alghero, delle straordinarie Gema 4.Il festival ha preso il via la settimana scorsa con l’irriverente spettacolo di Rossella Faa, la cantastorie moderna cagliaritana che ha estasiato gli spettatori con il suo spettacolo sulla bellezza della vecchiaia. Més a prop continua ora il proprio viaggio e dalla Sardegna si sposta per raggiungere terre lontane ed incontrare sonorità diverse con le quali confrontarsi ed accrescere il bagaglio culturale del proprio pubblico. Gema 4 è infatti un quartetto vocale femminile a cappella nato a Cuba nei primi anni del 1990 ed oggi formato da tre cantanti cubane ed una di Tel Aviv, che hanno scelto Barcellona e la Catalogna come casa. I quattro talenti vocali si avventurano in quella che sarà una delle scelte musicali più illuminanti della loro carriera e cioè la musica cubana, con i suoi celebri boleros, il son, il felling, il guarachas ed il chachachá. Un vero e proprio mondo sonoro, che le Gema 4 ricreano esclusivamente con la voce attraverso l’armonizzazione contemporanea, stile del quale sono definite tra le migliori al mondo vantando collaborazioni con grandi artisti del calibro di Ibrahim Ferrer, Tito Puente, Buenavista social club e Josè Feliciano tra i tanti.Il concerto, che andrà in scena sabato, alle 21.30, al chiostro di San Francesco di Alghero (con ingresso libero), si intitola “25años”, in occasione della felice ricorrenza di tanta traiettoria artistica. Come sempre accade al festival Més a prop, prima dello spettacolo il pubblico avrà la possibilità di conoscere da vicino gli ospiti. Alle 20.30, Franca Masu condurrà l’incontro con la giovane ed affermata manager catalana Perla Tuset ed alla leader del gruppo Odette Telleria. Anche in questa seconda tappa, la splendida location sarà impreziosita dalle tele del pittore Angelo Maggi, con allestimenti curati da Marco Velli.Nella foto (di Fernando Prats): le Gema 4