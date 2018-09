Condividi | Red 9:36 Domani sera, nella sala ex Avis, nell´incontro organizzato dalla libreria Il Labirinto Mondadori, verrà presentato “Il falso e il vero. Fake news:cosa sono chi ci guadagna, come evitarle”, della scrittrice e giornalista Gabriela Jacomella Fake news: se ne parla ad Alghero



ALGHERO – Domani, Venerdì 14 settembre, alle 19, nella sala ex Avis di Alghero, nell'incontro organizzato dalla Libreria Il Labirinto Mondadori presenta “Il falso e il vero. Fake news: cosa sono chi ci guadagna, come evitarle” (Feltrinelli), della scrittrice e giornalista Gabriela Jacomella. Nell'epoca della post verità, l'autrice fa luce su ciò che si nasconde dietro il proliferare della disinformazione, misinformazione e sulle nuove terminologie tecniche come fact checker.



Un libro scorrevole ed adatto a supportare i non addetti ai lavori e gli studenti che quotidianamente sul web si trovano a fronteggiare la giungla informativa. Jacomella affronterà con la vicepresidente del consiglio dell'Ordine regionale dei giornalisti Erika Pirina le problematiche che i cronisti vivono ogni giorno, ma soprattutto la serata si focalizzerà su quanto sia importante la formazione dell'infanzia e dell'adolescenza alle tematiche delle fake news, come fronteggiarle, proteggersi e non alimentarle.



Gabriela Jacomella, ex cronista del Corriere della Sera, è oggi visiting fellow all'Istituto universitario europeo di Fiesole. Nel 2016, ha fondato "Factcheckers", l'associazione no profit che promuove e diffonde la cultura del fact checking, cioè l'arte del verificare le notizie. durante la serata l'autrice fornirà consigli pratici su come individuare le notizie false e dialogherà con gli studenti del corso di giornalismo "A scuola di notizie". L'incontro è inserito nel calendario degli appuntamenti della libreria "Adotta l'autore" e sarà il primo degli incontri della Jacomella, che tornerà presumibilmente in primavera per lavorare gli studenti delle scuole medie e superiori.