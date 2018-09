Condividi | M.P. 14:43 Appuntamento sabato 15 settembre dalle 10 nella spiaggia più frequentata della città. I cittadini di 150 paesi si schiereranno contro il problema della spazzatura globale e ripuliranno il mondo dai rifiuti Per un pianeta pulito: a Balai c´è World Cleanup Day



PORTO TORRES - Approda anche nella baia di Balai il World Cleanup Day, la più grande azione civica positiva che il mondo abbia mai visto. Appuntamento sabato 15 settembre dalle 10 nella spiaggia più frequentata della città. I cittadini di 150 paesi si schiereranno contro il problema della spazzatura globale e ripuliranno il mondo dai rifiuti. La potente "onda verde" inizierà in Giappone e terminerà alle Hawaii, con centinaia di milioni di persone che intraprenderanno azioni positive insieme lo stesso giorno.



L'obiettivo è unire la comunità globale, sensibilizzare e attuare un vero cambiamento per raggiungere il traguardo finale: un pianeta pulito e sano. Già 17 milioni di persone hanno aderito al movimento globale, ripulendo oltre 500.000 tonnellate di immondizia in oltre 100 paesi, salvando vite, migliorando la salute e riducendo i costi.



