Tutto pronto per il Pecora day

NUORO - Coldiretti Nuoro Ogliastra dedica un'intera serata all’animale simbolo della terra sarda, la pecora. E lo fa valorizzando un aspetto, la carne, spesso poco valorizzato, ma che nasconde tante qualità e sorprese. Domani, giovedì 13 settembre, alle 18.30, nella suggestiva Piazza Satta, a Nuoro, gli agrichef di Campagna amica prepareranno la carne di pecora in diversi modi: tradizionali, ma anche innovativi, che delizieranno e stupiranno i palati di chi vorrà partecipare a questo evento. Promosso da Coldiretti Nuoro Ogliastra, in collaborazione con Campagna amica, la Camera di commercio ed il Comune di Nuoro, con il sottofondo del gruppo musicale nuorese Bette the band, gli agrichef degli agriturismo Su Pinnettu di Fonni, Istentales di Nuoro e Sedilesu di Mamoiada, e lo chef del ristorante Montiblu si esibiranno in uno cooking show in cui oltre a preparare degli ottimi piatti daranno dei consigli su come abbinare e cucinare la carne di pecora. Carne che sarà abbinata ai vini della cantina Eminas di Mamoiada ed alle birre artigianali di Brewpub Trulla e Nugoresa Gherradora.



«Troppo spesso trascuriamo e diamo poco peso alla carne di pecora – sottolinea il presidente di Coldiretti Nuoro Ogliastra Leonardo Salis – mentre invece è una ottima carne, sana e genuina. Cosi come l’agnello, al quale abbiamo dedicato una serata a luglio, le pecore sarde si nutrono soprattutto di erba. La Sardegna, infatti, è la prima regione del Mediterraneo in cui si pratica l'allevamento degli animali al pascolo (interessa il 70percento della superficie isolana). Le pecore si nutrono per l’80percento dalle essenze foraggere spontanee o coltivate e questo rende inscindibile il legame dell'elevata qualità delle carni, oltre che dei prodotti lattiero caseari, dalle forme paesaggistiche in cui sono ottenuti. E non dimentichiamoci che proprio grazie al pascolamento è stato forgiato il paesaggio isolano».



La pecora ed il pastore rappresentano la Sardegna, la sua storia, la cultura e l’identità. Proprio grazie a loro, il Pastoralismo è stato riconosciuto patrimonio dell’umanità dell’Unesco. Questa è la regione italiana in cui sono presenti il 40percento delle 7,2milioni di pecore, con una media di quasi due capi per abitante. Nel settore, in cui si contano circa 12mila aziende, che danno lavoro a circa 25mila persone, l’aspetto più importante dal punto di vista economico è sicuramente il latte ed il formaggio: vanta tre pecorini Dop (il Romano, prodotto per oltre il 90percento in Sardegna, è il più importante pecorino dell'Unione europea in termini di produzione e valore generato, mentre il Fiore sardo è uno dei formaggi più antichi d’Europa, oltre al Pecorino sardo) e l’Igp dell’agnello.



«Ma non per questo dobbiamo trascurare la carne – evidenzia il direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra Alessandro Serra - Con la Pecora day proseguiamo i "Percorsi del gusto", che abbiamo ideato per valorizzare le nostre carni e tutte le eccellenze agroalimentari. Lo facciamo in momenti pubblici, sociali, in momenti di festa dove si dialoga, ci si confronta e si mangia bene. Prodotti sani e ricchi di storia che raccontano il territorio. Gli agrichef ce li presenteranno oltre che con le ricette tradizionali anche in modo nuovo, con abbinamenti innovativi che ne esaltano il sapore».