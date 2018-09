Condividi | Red 16:51 Dal 17 settembre, sarà attivo ad Alghero il servizio scuolabus. Le iscrizioni on-line sono scadute e chi ancora non ha provveduto all´iscrizione, dovrà farlo presentandosi all´ufficio Pubblica istruzione, in Piazza Civica 2 (Palazzo Serra) Da lunedì scuolabus ad Alghero



