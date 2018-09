video Condividi | Red 13:34 Ieri sera, l´Òmnium cultural de l´Alguer e l´Assemblea nacional catalana Itàlia, con la collaborazione dell´Associació per a la salvaguarda del patrimoni historicocultural de l´Alguer e dell´Ateneu alguerès, hanno organizzato una manifestazione di solidarietà con il popolo catalano Anche Alghero ricorda la Diada nacional



ALGHERO – Ore 17.14, un pensiero per la Catalogna. Ieri sera (martedì), l'Òmnium cultural de l'Alguer e l'Assemblea nacional catalana Itàlia, con la collaborazione dell'Associació per a la salvaguarda del patrimoni historicocultural de l'Alguer e dell'Ateneu alguerès, hanno organizzato una manifestazione di solidarietà con il popolo catalano.



Il primo incontro si è tenuto proprio a quell'ora, davanti al monumento per l'Unitat de la llengua, in Piazza Porta Terra, alla presenza di rappresentanti istituzionali, associazioni e cittadini. Tra loro, il sindaco Mario Bruno, gli ex primi cittadini Salvatore Piccioni e Stefano Lubrano, Stefano Campus de l'Omnium cultural de l'Alguer e Gustao Navarro de l'Assemblea nacional catalana.



Poi, nuovo incontro nella sala conferenze del Chiostro di San Francesco, per la proiezione di "Sense Ficció.1-O", un documentario sui fatti di violenza avvenuti in Catalogna il primo ottobre 2017, giorno del Referendum. Proiezioni anticipata dal'Inno catalano Els Segadors, dell'Inno sardo Procurade 'e moderare e della canzone algherese Serenada (Alguer mia), eseguiti dal coro Lo Frontuni, e seguito dagli interventi di alcuni testimoni che hanno assistito ai fatti in prima persona.