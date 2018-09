Condividi | Red 11:24 Da domani a lunedì 8 ottobre, per permettere il regolare svolgimento dei lavori di messa in sicurezza della Strada Provinciale n.60, saranno in vigore i servizi sostitutivi delle linee BB-Marina di Platamona e BB-Marina di Sorso Chiude laBuddi buddi: tutte le modifiche



SASSARI - Da domani, giovedì 13 settembre, per permettere il regolare svolgimento dei lavori di messa in sicurezza della Strada Provinciale n.60–Buddi buddi, così come comunicato dall’Amministrazione comunale di Sassari, verrà chiuso al traffico veicolare il tratto compreso tra la rotatoria dopo il bar Graziella e la chiesa di Zuari. Subiranno delle modifiche temporanee, quindi, le linee del servizio di trasporto pubblico che servono quel tratto urbano e sub-urbano, e precisamente le linee BB-Marina di Sorso (attiva fino a domenica 16) e BB-Marina di Platamona.



A partire da giovedì, perciò, verrà istituito un servizio sostitutivo, concepito per creare il minimo disagio all’utenza, con particolare attenzione a quella più giovane che, a breve, avrà necessità di raggiungere agevolmente i plessi scolastici, in orario per l’inizio delle lezioni. Ecco cosa cambierà nei percorsi degli autobus che viaggeranno in direzione Platamona: il tragitto resta invariato dal capolinea fino alla Provinciale 60-Buddi Buddi; qui, i mezzi effettueranno una deviazione all'interno del quartiere di Sant'Orsola, precisamente in Via Sette Fratelli, immettendosi poi nella Strada statale 131 (in corrispondenza con la rotatoria di Bricoman); da questo punto in poi, gli autobus seguiranno il percorso della linea MP, fino alla Strada comunale Platamona, all’altezza della deviazione che conduce alla Strada provinciale 25: i mezzi svolteranno, poi, sulla Buddi buddi, percorrendola fino alla rotatoria situata in prossimità della Strada vicinale Zinziodda dove, successivamente, faranno inversione di marcia per riprendere il percorso regolare della linea BB.



