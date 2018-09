Condividi | Red 7:21 Ieri, il Corpo forestale della Sardegna, responsabile della funzione di spegnimento degli incendi boschivi, ha coordinato le operazioni per tre diversi incendi sviluppatisi sul territorio regionale, nelle località Pidraia (Sorso), Campu Calvaggiu (Sassari) e M.Miau (Nule) Antincendi: triplo intervento nel nord Sardegna



SASSARI – Ieri (lunedì), il Corpo forestale della Sardegna, responsabile della funzione di spegnimento degli incendi boschivi, ha coordinato le operazioni per tre diversi incendi sviluppatisi sul territorio regionale. Il primo rogo ha interessato 10ettari di incolto, rovi ed oliveti abbandonati nelle campagne del territorio comunale di Sorso, in località “Pidraia”, e ha richiesto l'intervento di un elicottero proveniente dalla base elicotteristica della Forestale di Limbara. Le operazioni di spegnimento sono state dirette da personale del Corpo forestale della Stazione di Sassari, coadiuvato da due squadre dell’Agenzia Forestas di Marina di Sorso.



Due elicotteri provenienti dalle basi elicotteristiche della Forestale di Bosa e di Anela sono invece intervenuti per un altro incendio nelle campagne di Sassari, in località “Campu Calvaggiu”, che si è sviluppato su una superficie di 20ettari di inula viscosa e macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento sono state dirette da personale del Corpo forestale della Stazione di Sassari, coadiuvato da una squadra di Forestas di Porto Torres e da due squadre della Compagnia barracellare di Sassari e di Porto Torres.



Infine, nel territorio comunale di Nule, in località "M.Miau", è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteristica della Forestale di Anela. L'intervento è stato diretto da appartenenti dalla Stazione di Benetutti del Corpo forestale, con la collaborazione della Squadra dell'Agenzia Forestas e dei barraccelli di Benetutti. L'incendio ha percorso circa 200metri quadri di pascolo arborato.