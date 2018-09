Condividi | Mariangela Pala 21:45 Per fare in modo di ridurre al minimo il disagio l´Azienda di tutela della salute sta contattando tutti i pazienti per confermare la data e l´orario della visita, per indicare eventuali variazioni o per indirizzarli verso le altre strutture sanitarie del distretto di Sassari Poliambulatorio chiuso per lavori: variazioni sulle visite



PORTO TORRES - Il poliambulatorio Andriolu resterà chiuso per lavori, pertanto ci saranno modifiche nell'erogazione del servizio specialistico. In seguito all'esito del sopralluogo effettuato dall'Ufficio tecnico, l'Ats Sardegna-Assl Sassari comunica che nei prossimi giorni la programmazione delle attività specialistiche garantite dalla struttura di Andriolu potrebbe subire delle variazioni.



