video Condividi | A.B. 16:38 «Un grande obbiettivo che è stato raggiunto. Quando siamo partiti nel settembre scorso, eravamo convinti di questo grande risultato, che poteva essere raggiunto. L´abbiamo raggiunto perchè c´è stata la collaborazione del Comitato regionale Sardegna. Un grandissimo risultato in questa splendida terra, che come noi pensavamo, si è rivelata all´altezza della situazione. La grande partecipazione lo conferma», dichiara il presidente della Lega nazionale dilettanti Beach soccer: Sibilia esalta lo show di Alghero



ALGHERO - «Un grande obbiettivo che è stato raggiunto. Quando siamo partiti nel settembre scorso, eravamo convinti di questo grande risultato, che poteva essere raggiunto. L'abbiamo raggiunto perchè c'è stata la collaborazione del Comitato regionale Sardegna. Dei componenti, di tutto lo staff. Del presidente Cadoni, del vicepresidente Desini, che è il coordinamento del Dipartimento beach soccer da me nominato. Un grandissimo risultato in questa splendida terra, che come noi pensavamo, si è rivelata all'altezza della situazione. La grande partecipazione lo conferma»”.



Così, il presidente della Lega nazionale dilettanti Cosimo Sibilia commenta la manifestazione ospitata da giovedì a domenica nella Beach arena allestina nel Lido San Giovanni di Alghero. Una manifestazione che ha visto la risposta del pubblico algherese e non solo, che ha portato in città oltre 500 persone tra calciatori, staff tecnico, organizzatori, maestranze e familiari al seguito.



«Io credo che in Sardegna, in questa splendida località che è Alghero e in tutte le zone della Sardegna, noi possiamo promuovere e diffondere il gioco del beach, perchè ci sono tutte le condizioni. Prima in Sardegna non si sviluppava. Non c'era la possibilità di organizzare partite. Quest'anno invece, 15esimo anniversario del beach soccer, ci sono state tutte le condizioni - spiega Sibilia, che conclude - Noi non diamo solo un contributo sportivo e calcistico, ma anche dal punto di vista sociale, turistico e culturale. I risultati sono enormi, importanti e ci impegnano a fare sempre meglio per l'anno prossimo».



Nella foto: il presidente Lnd Cosimo Sibilia Commenti ALGHERO - «Un grande obbiettivo che è stato raggiunto. Quando siamo partiti nel settembre scorso, eravamo convinti di questo grande risultato, che poteva essere raggiunto. L'abbiamo raggiunto perchè c'è stata la collaborazione del Comitato regionale Sardegna. Dei componenti, di tutto lo staff. Del presidente Cadoni, del vicepresidente Desini, che è il coordinamento del Dipartimento beach soccer da me nominato. Un grandissimo risultato in questa splendida terra, che come noi pensavamo, si è rivelata all'altezza della situazione. La grande partecipazione lo conferma»”.Così, il presidente della Lega nazionale dilettanti Cosimo Sibilia commenta la manifestazione ospitata da giovedì a domenica nella Beach arena allestina nel Lido San Giovanni di Alghero. Una manifestazione che ha visto la risposta del pubblico algherese e non solo, che ha portato in città oltre 500 persone tra calciatori, staff tecnico, organizzatori, maestranze e familiari al seguito.«Io credo che in Sardegna, in questa splendida località che è Alghero e in tutte le zone della Sardegna, noi possiamo promuovere e diffondere il gioco del beach, perchè ci sono tutte le condizioni. Prima in Sardegna non si sviluppava. Non c'era la possibilità di organizzare partite. Quest'anno invece, 15esimo anniversario del beach soccer, ci sono state tutte le condizioni - spiega Sibilia, che conclude - Noi non diamo solo un contributo sportivo e calcistico, ma anche dal punto di vista sociale, turistico e culturale. I risultati sono enormi, importanti e ci impegnano a fare sempre meglio per l'anno prossimo».Nella foto: il presidente Lnd Cosimo Sibilia • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV