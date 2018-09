Condividi | Red 14:14 Ieri sera, all´incrocio tra Corso Cossiga e Viale Berlinguer, alcuni giovani hanno picchiato a sangue un 22enne della Guinea, giunto in città come rifugiato e che ora studia nel capoluogo turitano. L´extracomunitario ha subito la frattura scomposta del setto nasale Extracomunitario picchiato a Sassari



SASSARI – Un brutto episodio di intolleranza si è registrato ieri sera (lunedì), a Sassari, all'incrocio tra Corso Cossiga e Viale Berlinguer. Da una prima ricostruzione, pare che un gruppo di giovani (almeno cinque), abbiamo picchiato un 22enne della Guinea, arrivato in città come rifugiato ed ora stabilitosi come studente.



I passanti hanno chiamato i soccorsi, che sono intervenuti prontamente, mentre "il branco" è scappato verso i giardini pubblici di Via Tavolara. Mentre una pattuglia della Squadra Volante e gli agenti della Polizia locale hanno raccolto testimonianze ed effettuato i rilievi del caso, il 118 ha accompagnato l'extracomunitario al Pronto soccorso, dove gli è stata riscontrata una frattura scomposta del setto nasale.