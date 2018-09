Condividi | Red 15:17 Prosegue la lotta alla contraffazione ed all’abusivismo commerciale sui litorali da parte del Comando provinciale di Cagliari della Guardia di finanza. Sequestrati oltre 350 articoli tra accessori e capi di abbigliamento Anticontraffazione: intervento nel Cagliaritano



CAGLIARI - Nel prosieguo delle quotidiane attività di controllo lungo i litorali, inserite nel progetto “Spiagge sicure”, le Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari hanno effettuato interventi di contrasto alla contraffazione ed all’abusivismo commerciale. Nel territorio comunale di Villasimius, nascosti tra la vegetazione della pineta, vicino alla spiaggia di Campulongu, i militari hanno trovato e sequestrato due borsoni contenenti 295 articoli tra occhiali, scarpe, maglioncini, pantaloni, costumi e braccialetti.



In un’altra circostanza, a Cagliari, i finanzieri, durante un controllo di un veicolo, hanno trovato alcuni capi di abbigliamento contraffatti. La successiva perquisizione nell’abitazione del conducente dell’autovettura, un 26enne extracomunitario, ha consentito di trovare altri articoli non originali. Complessivamente, sono stati sequestrati sessantuno articoli contraffatti tra scarpe ed accessori di abbigliamento riconducibili a noti brand, come “Converse”, “Liu Jo”, “Nike” e “Louis Vuitton”. Il venditore ambulante è stato segnalato alla locale Autorità giudiziaria.



Dall’inizio dell’estate, sono stati eseguiti numerosi interventi a contrasto della contraffazione e dell’abusivismo commerciale, che hanno portato al sequestro di 1.959 articoli contraffatti, 555 supporti digitali privi del marchio Siae e 3.675 articoli non sicuri e privi del marchio “Ce”. Intanto, sono in corso approfondimenti investigativi per verificare i canali di approvvigionamento di prodotti contraffatti e non sicuri. Commenti CAGLIARI - Nel prosieguo delle quotidiane attività di controllo lungo i litorali, inserite nel progetto “Spiagge sicure”, le Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari hanno effettuato interventi di contrasto alla contraffazione ed all’abusivismo commerciale. Nel territorio comunale di Villasimius, nascosti tra la vegetazione della pineta, vicino alla spiaggia di Campulongu, i militari hanno trovato e sequestrato due borsoni contenenti 295 articoli tra occhiali, scarpe, maglioncini, pantaloni, costumi e braccialetti.In un’altra circostanza, a Cagliari, i finanzieri, durante un controllo di un veicolo, hanno trovato alcuni capi di abbigliamento contraffatti. La successiva perquisizione nell’abitazione del conducente dell’autovettura, un 26enne extracomunitario, ha consentito di trovare altri articoli non originali. Complessivamente, sono stati sequestrati sessantuno articoli contraffatti tra scarpe ed accessori di abbigliamento riconducibili a noti brand, come “Converse”, “Liu Jo”, “Nike” e “Louis Vuitton”. Il venditore ambulante è stato segnalato alla locale Autorità giudiziaria.Dall’inizio dell’estate, sono stati eseguiti numerosi interventi a contrasto della contraffazione e dell’abusivismo commerciale, che hanno portato al sequestro di 1.959 articoli contraffatti, 555 supporti digitali privi del marchio Siae e 3.675 articoli non sicuri e privi del marchio “Ce”. Intanto, sono in corso approfondimenti investigativi per verificare i canali di approvvigionamento di prodotti contraffatti e non sicuri.