Condividi | Red 15:09 Nella tarda serata di ieri, in una via di Desulo, i Carabinieri della locale Stazione, impegnati in un servizio di controllo del territorio, con i Vigili del fuoco del Distaccamento di Sorgono, sono intervenuti in un’abitazione dove era stata rilevata una pericolosa fuga di gas Fuga di gas, paura a Desulo



DESULO - Nella tarda serata di ieri, in una via di Desulo, i Carabinieri della locale Stazione, impegnati in un servizio di controllo del territorio, con i Vigili del fuoco del Distaccamento di Sorgono, sono intervenuti in un’abitazione dove era stata rilevata una pericolosa fuga di gas. I militari hanno messo l’area in sicurezza, permettendo così l’intervento tecnico dei Vigili del fuoco e del responsabile reperibile dell’azienda di distribuzione del gas. Non si sono registrati danni a cose e persone. Commenti DESULO - Nella tarda serata di ieri, in una via di Desulo, i Carabinieri della locale Stazione, impegnati in un servizio di controllo del territorio, con i Vigili del fuoco del Distaccamento di Sorgono, sono intervenuti in un’abitazione dove era stata rilevata una pericolosa fuga di gas. I militari hanno messo l’area in sicurezza, permettendo così l’intervento tecnico dei Vigili del fuoco e del responsabile reperibile dell’azienda di distribuzione del gas. Non si sono registrati danni a cose e persone.