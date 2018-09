Condividi | S.O. 12:13 Calci e pugni: il branco pesta brutalmente un giovanissimi migrante. Trasportato d´urgenza all´ospedale, il referto dei medici parla di frattura del setto nasale e contusioni. Sassari ancora alla ribalta per fatti d´intolleranza Migrante brutalmente pestato a Sassari



SASSARI - Brutale pestaggio nella serata di lunedì a Sassari, all'incrocio fra corso Cossiga e viale Berlinguer. Ad avere la peggio un giovanissimo migrante della Guinea, arrivato in città come rifugiato e ora studente.



Difficile ancora avere una ricostruzione ufficiale dell'accaduto, apparso da subito particolarmente grave per le circostanze in cui sarebbe avvenuto e le persone coinvolte. Il 22enne, infatti, sarebbe stato accerchiato dal branco e pestato a sangue da almeno cinque ragazzi sassaresi. L'aggressione è avvenuta ieri a tarda serata .



Il giovante migrante è stato soccorso dal 118 e portato con un'ambulanza al Pronto soccorso, dove gli è stata riscontrata una frattura scomposta del setto nasale. Sul posto gli agenti della Polizia locale: hanno raccolto le numerose testimonianze delle persone che hanno assistito al pestaggio e stanno cercando ulteriori riscontri per risalire all'identità dei malviventi.