Spano rappresenterà la Regione alla Maddalena

LA MADDALENA – L’assessore regionale della Difesa dell’ambiente Donatella Spano sarà presente in rappresentanza della Regione autonoma della Sardegna all’esercitazione antinquinamento marino internazionale che si terrà domani, mercoledì 12, e giovedì 13 settembre nelle acque dell’Arcipelago di La Maddalena, antistanti l’isola di Caprera. All’esercitazione, partecipano anche la Protezione civile regionale e l’Arpa Sardegna.



L’evento, che vedrà la presenza del ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa, è organizzato nell’ambito dell’Accordo Ramoge, stipulato nel 1976 da Italia, Francia e Principato di Monaco, per il coordinamento degli interventi di tutela del mare in caso di sversamento di prodotti petroliferi e sostanze pericolose, nell’area che va da Marsiglia alle coste del Lazio, comprese la Corsica e la Sardegna.



