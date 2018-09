Condividi | Red 10:06 Al via la terza edizione del concorso che trasforma il mondo dei rifiuti in opere d’arte. È on-line, con scadenza giovedì 20 settembre, il bando per artisti. In programma domenica 30 settembre, in Piazza d’Italia, la giornata di live painting A Sassari è tempo di gArtBage



SASSARI - Sono aperte le iscrizioni a “gArtBage–Cassonetto d'artista”, il concorso itinerante di arte urbana che trasforma i cassonetti, i cassoni ed i mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti in opere d’arte. Il progetto è ideato e realizzato da Inventiva, in collaborazione con il Settore Ambiente e verde pubblico del Comune di Alghero, Ambiente Italia-Cns Consorzio formula ambiente, e con il patrocinio del Banco di Sardegna.



L'edizione 2018 è dedicata al tema del gioco, inteso come fantasia, immaginazione e creatività, al servizio degli ideali di difesa ambientale, di valorizzazione del rifiuto e di rinnovata attenzione per il decoro urbano della città. Oggetto del concorso è la realizzazione di opere pittoriche sulle pareti esterne dei mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti. I partecipanti potranno lavorare singolarmente o presentarsi già organizzati in gruppi di massimo cinque persone. La partecipazione è gratuita ed è riservata ad artisti di qualunque provenienza che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.



A decretare le opere vincitrici, una giuria tecnica ed una giuria popolare: in palio mille euro per la prima classificata, 500 per la seconda e 250 per la terza. Inoltre, sarà assegnato un premio speciale all'opera distintasi per originalità e qualità creativa. gARTbage si svolgerà a Sassari, in Piazza d'Italia, in una giornata di live painting aperta al pubblico, domenica 30 settembre, dalle 9 alle 20. Per iscriversi, è necessario prendere visione del bando completo pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Sassari ed inviare la scheda di adesione entro venerdì 20 all'indirizzo web progettogartbage@gmail.com. Per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 329/0153601.