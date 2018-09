Condividi | Red 7:04 I corsi programmati nel 2018 sono due per venti ore ciascuno e si terranno a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano, in sede da definirsi, nel periodo tra ottobre e dicembre Cubas: via alle iscrizioni ai corsi gratuiti di sardo



CAGLIARI - Sono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti di lingua sarda: Corso introduttivo e Corso di approfondimento. I corsi programmati sono due per venti ore ciascuno e si terranno a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano, in sede da definirsi, nel periodo tra ottobre e dicembre 2018.



Le iscrizioni sono aperte a quanti abbiano un’età compresa tra i diciotto ed i cinquantacinque anni ed abbiano una conoscenza minima della lingua o che abbiano frequentato i precedenti corsi di primo livello (Corso introduttivo); che abbiano una conoscenza più avanzata della lingua o abbiano già frequentato i corsi di secondo livello (Corso di approfondimento). I temi trattati durante il corso saranno: lingua sarda tra oralità e scrittura, nozioni di ortografia e grammatica, laboratorio di scrittura e cenni sulla legislazione in materia di minoranze linguistiche. Saranno ammessi un numero massimo di quaranta partecipanti a ciascun corso e per ogni sede. Alla fine del corso, sarà rilasciato un attestato di frequenza.



La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre le 13 di venerdì 28 settembre, unicamente via mail (così da attestare la data e l'ora dell'invio), all'indirizzo web pi.cultura.sarda@regione.sardegna.it. Ulteriori informazioni potranno essere richieste allo Sportello Linguistico regionale, dalle 9 alle 13, telefonando ai numeri 070/6064948 o 070 6065067 (Cagliari), 079/2088567 (Sassari) o 070/6064544 (Cristina Baiocchi).