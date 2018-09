Condividi | Red 9:01 Le lezioni prova sono scattate ieri. Per fissare un appuntamento, si può contattare direttamente la segreteria del Tennis club, telefonando al numero 079/9739412, dalle 9 alle 11 o dalle 16 alle 21 Tc Alghero: via alle iscrizioni della Sat



ALGHERO – Il Tc Alghero ha aperto le iscrizioni per la stagione 2018/19 della Scuola addestramento tennis. La Scuola tennis è diretta dal maestro nazionale Giancarlo Di Meo, con il coordinamento dei maestri nazionali Marco Lelli e Barbara Galletto, coadiuvati dall'istruttore di secondo grado Francesco Ruiu e dal preparatore fisico di qualifica Fit primo grado Maurizio Usai. Le lezioni prova sono scattate ieri (lunedì). Per fissare un appuntamento, si può contattare direttamente la segreteria del Tennis club, telefonando al numero 079/9739412, dalle 9 alle 11 o dalle 16 alle 21. Dopo l'ammissione, si dovrà procedere al completamento dell'iscrizione nella segreteria del Tc Alghero.