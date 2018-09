Condividi | M.P. 19:54 È un viaggio nel mare incontaminato della Sardegna, l´avventura di tre adolescenti alla scoperta di luoghi remoti Cala Tempesta, al Mut il romanzo di Russino



PORTO TORRES - È un viaggio nel mare incontaminato della Sardegna, l'avventura di tre adolescenti alla scoperta di luoghi remoti. “Cala Tempesta” di Gianfranco Russino, sarà presentato venerdì 14 settembre al Mut, alle ore 18.



Il romanzo, edito da Panoramika, racconta dell'amicizia tra Mario, Marco e Dario, della loro passione per la caccia subacquea e del desiderio di affrancarsi dalle consuetudini familiari. A dialogare con l'autore sarà Maria Antonietta Izza. In occasione della presentazione, e per la sola giornata del 14 settembre, saranno esposti gli acquerelli realizzati da Giulia Calaresu per la pubblicazione. Commenti PORTO TORRES - È un viaggio nel mare incontaminato della Sardegna, l'avventura di tre adolescenti alla scoperta di luoghi remoti. “Cala Tempesta” di Gianfranco Russino, sarà presentato venerdì 14 settembre al Mut, alle ore 18.Il romanzo, edito da Panoramika, racconta dell'amicizia tra Mario, Marco e Dario, della loro passione per la caccia subacquea e del desiderio di affrancarsi dalle consuetudini familiari. A dialogare con l'autore sarà Maria Antonietta Izza. In occasione della presentazione, e per la sola giornata del 14 settembre, saranno esposti gli acquerelli realizzati da Giulia Calaresu per la pubblicazione.