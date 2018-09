Condividi | S.O. 17:05 Il giovane, con evidenti problemi psichici, è stato arrestato poco dopo dai carabinieri della Compagnia di Selargius. don Guido Rossandich, di 80 anni, è stato trasportato in ospedale ed è in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita 21enne accoltella un prete e fugge



SELARGIUS - Ha sfondato la porta della casa di un sacerdote e lo ha accoltellato all'addome, per poi far perdere le sue tracce in sella a una bicicletta. Il religioso, don Guido Rossandich, di 80 anni, è stato trasportato in ospedale ed è in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Arrestato poche ore dopo per tentato omicidio il 21enne. È successo ieri sera alle 23.30, in via San Martino, a Selargius, nell'hinterland di Cagliari, dove abita il ragazzo.