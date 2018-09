video Condividi | S.O. 17:10 Italia Campione d’Europa, la festa di Alghero



Troppo piccola l´arena San Giovanni sul Lido di Alghero per accogliere tutti i tifosi. Più di duemila le persone sugli spalti e tanti altri all´esterno. L´Italia si laurea campione d´Europa nel Beach Soccer, disciplina sempre più popolare nella Federazione Giuoco Calcio, battendo ai calci di rigore la Spagna. Ecco le immagini della festa: così la città di Alghero chiude una anno ricchissimo di eventi sportivi internazionali