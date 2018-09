Condividi | Red 15:06 Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Iglesias hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società di Carbonia operante nel settore alimentare Evasi 330mila euro a Carbonia



CARBONIA - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Iglesias hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società di Carbonia operante nel settore alimentare. L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti ai fini delle imposte dirette, dell’Iva e dell’Irap.



L’esito dell’attività ispettiva, che ha interessato le annualità dal 2015 al 2017, ha consentito di constatare che la società verificata aveva da un lato, omesso di registrare operazioni imponibili, e dall’altro non aveva presentato le dovute dichiarazioni dei redditi, qualificandosi come evasore totale. La verifica ha evidenziato, quindi, una sottrazione al fisco di quasi 241mila euro ed un’evasione di Iva per di oltre 14.700euro.



Le Fiamme gialle hanno evidenziato anche irregolarità sugli obblighi contributivi ed assistenziali nei confronti dei dipendenti della società verificata, accertando ritenute previdenziali non dichiarate e non versate per complessivi 1.851euro. I controlli dei finanzieri si sono estesi all’amministratore della società, evidenziando una mancata dichiarazione di ricavi per 89.133euro. Commenti CARBONIA - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Iglesias hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società di Carbonia operante nel settore alimentare. L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti ai fini delle imposte dirette, dell’Iva e dell’Irap.L’esito dell’attività ispettiva, che ha interessato le annualità dal 2015 al 2017, ha consentito di constatare che la società verificata aveva da un lato, omesso di registrare operazioni imponibili, e dall’altro non aveva presentato le dovute dichiarazioni dei redditi, qualificandosi come evasore totale. La verifica ha evidenziato, quindi, una sottrazione al fisco di quasi 241mila euro ed un’evasione di Iva per di oltre 14.700euro.Le Fiamme gialle hanno evidenziato anche irregolarità sugli obblighi contributivi ed assistenziali nei confronti dei dipendenti della società verificata, accertando ritenute previdenziali non dichiarate e non versate per complessivi 1.851euro. I controlli dei finanzieri si sono estesi all’amministratore della società, evidenziando una mancata dichiarazione di ricavi per 89.133euro.