Condividi | Red 14:03 Rete del gas di città, partono i lavori. Investimenti per ammodernamento e risparmio energetico. Project financing per investimento da 17milioni di euro. Emessa l´ordinanza per l´inizio lavori alla Pietraia Alghero: al via i lavori per la rete del gas di città



ALGHERO - Al via un importante intervento di ammodernamento infrastrutturale, con la realizzazione della rete del gas di città, un investimento di oltre 17milioni di euro, che servirà a portare il gas in tutte le case con notevoli risparmi energetici. Al via i lavori di realizzazione della rete di distribuzione, che in questa prima fase del cronoprogramma riguarderanno il quartiere della Pietraia e zone ad esso adiacenti: le vie Napoli, Amalfi, Pisa, Livorno, Ravenna, Venezia, Tiziano, Villanova, Don Gnocchi. Emessa la relativa ordinanza riguardante la disciplina del transito e della sosta che di volta in volta interesserà le vie oggetto degli scavi.



La rete di distribuzione comprende i Comuni di Alghero ed Olmedo, costituenti il Bacino n.6 della Sardegna. La procedura per la realizzazione delle opere è quella del Project financing, che sarà finanziato con il 34percento di intervento pubblico con fondi Cipe e la restante parte dell’ investimento a carico dell’impresa vincitrice della gara d’appalto, secondo le procedure del Project financing. La rete di distribuzione coprirà oltre 87chilometri, gli allacciamenti previsti ad Alghero ed Olmedo oltre 12mila.



Le opere per la rete del gas di città prevedono oltre due anni di lavori dedicati alla realizzazione delle infrastrutture. I lavori appaltati all’impresa Cpl Concordia società cooperativa prevedono la realizzazione di tubazioni nella dorsale urbana, reti periferiche e diramazioni nelle abitazioni per la fornitura del gas per riscaldamento e per la cucina. Non trascurabile sicuramente l’aspetto occupazionale che ricadrà sul tessuto sociale nella fase della costruzione delle infrastrutture e successivamente per lo sviluppo di una miriade di interventi nelle abitazioni da parte del comparto artigianale algherese. Commenti ALGHERO - Al via un importante intervento di ammodernamento infrastrutturale, con la realizzazione della rete del gas di città, un investimento di oltre 17milioni di euro, che servirà a portare il gas in tutte le case con notevoli risparmi energetici. Al via i lavori di realizzazione della rete di distribuzione, che in questa prima fase del cronoprogramma riguarderanno il quartiere della Pietraia e zone ad esso adiacenti: le vie Napoli, Amalfi, Pisa, Livorno, Ravenna, Venezia, Tiziano, Villanova, Don Gnocchi. Emessa la relativa ordinanza riguardante la disciplina del transito e della sosta che di volta in volta interesserà le vie oggetto degli scavi.La rete di distribuzione comprende i Comuni di Alghero ed Olmedo, costituenti il Bacino n.6 della Sardegna. La procedura per la realizzazione delle opere è quella del Project financing, che sarà finanziato con il 34percento di intervento pubblico con fondi Cipe e la restante parte dell’ investimento a carico dell’impresa vincitrice della gara d’appalto, secondo le procedure del Project financing. La rete di distribuzione coprirà oltre 87chilometri, gli allacciamenti previsti ad Alghero ed Olmedo oltre 12mila.Le opere per la rete del gas di città prevedono oltre due anni di lavori dedicati alla realizzazione delle infrastrutture. I lavori appaltati all’impresa Cpl Concordia società cooperativa prevedono la realizzazione di tubazioni nella dorsale urbana, reti periferiche e diramazioni nelle abitazioni per la fornitura del gas per riscaldamento e per la cucina. Non trascurabile sicuramente l’aspetto occupazionale che ricadrà sul tessuto sociale nella fase della costruzione delle infrastrutture e successivamente per lo sviluppo di una miriade di interventi nelle abitazioni da parte del comparto artigianale algherese.