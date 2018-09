Condividi | Red 9:19 I Carabinieri della Stazione di Uri, nell’ambito dei servizi nelle campagne, per contrastare e reprimere i reati in materia di illecita produzione di sostanze stupefacenti, hanno individuato una piantagione di marijuana ed arrestato il responsabile della coltivazione Marijuana a Usini: arrestato 45enne



URI - I Carabinieri della Stazione di Uri, nell’ambito dei servizi nelle campagne, per contrastare e reprimere i reati in materia di illecita produzione di sostanze stupefacenti, hanno individuato una piantagione di marijuana ed arrestato il responsabile della coltivazione. Dopo non facili servizi di osservazione, complicati dal terreno impervio e dal fatto che le piante erano abilmente nascoste tra una piantagione di carciofi, i militari sono riusciti ad individuare la zona in cui erano nascoste le piante ed a sorprendere il proprietario, un 45enne di Usini, mentre si accingeva a curare i prodotti della terra, non propriamente tutti legali.



Un particolare innovativo emerso nel corso della perquisizione è stato quello di riscontare che le piante avevano un peso legato alla sommità, che le costringeva a svilupparsi verso il basso, in modo tale da limitare la crescita verticale per non essere facilmente individuate. Sono così state sequestrate settantacinque piante di marijuana, di altezza variabile, superiore anche ai 2metri, con un numero tale di infiorescenze che avrebbero potuto fruttare, al dettaglio, diverse migliaia di euro di guadagno. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dell'obbligo di firma.