Condividi | Red 11:11 Le Fiamme gialle del Gruppo di Cagliari, nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro nero ed irregolare, hanno concluso un controllo nei confronti di un´attività commerciale operante nel settore della ristorazione ed intrattenimento Lavoratore in nero scoperto a Quartu



QUARTU SANT'ELENA - Le Fiamme gialle del Gruppo di Cagliari, nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro nero ed irregolare, hanno concluso un controllo nei confronti di un'attività commerciale operante a Quartu Sant'Elena nel settore della ristorazione ed intrattenimento, che ha consentito di individuare un lavoratore in nero. L'indagine ha permesso di constatare che, tra gli otto lavoratori intenti nelle loro mansioni, uno è risultato essere completamente privo di qualsiasi regolarizzazione formale del rapporto di impiego, sia sotto il profilo contributivo, sia assicurativo.



Per questo, il titolare dell’attività è stato multato con una sanzione tra 1.500 e 9mila euro relativa al dipendente irregolarmente assunto. Dall’inizio dell’anno, sono 115 i lavoratori in nero scoperti dalla Guardia di finanza del Comando provinciale di Cagliari. Commenti QUARTU SANT'ELENA - Le Fiamme gialle del Gruppo di Cagliari, nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro nero ed irregolare, hanno concluso un controllo nei confronti di un'attività commerciale operante a Quartu Sant'Elena nel settore della ristorazione ed intrattenimento, che ha consentito di individuare un lavoratore in nero. L'indagine ha permesso di constatare che, tra gli otto lavoratori intenti nelle loro mansioni, uno è risultato essere completamente privo di qualsiasi regolarizzazione formale del rapporto di impiego, sia sotto il profilo contributivo, sia assicurativo.Per questo, il titolare dell’attività è stato multato con una sanzione tra 1.500 e 9mila euro relativa al dipendente irregolarmente assunto. Dall’inizio dell’anno, sono 115 i lavoratori in nero scoperti dalla Guardia di finanza del Comando provinciale di Cagliari.