Domati i roghi a Santa Teresa di Gallura

SANTA TERESA DI GALLURA - Sabato, il Corpo forestale della Sardegna, responsabile della funzione di spegnimento degli incendi boschivi, ha inviato due elicotteri della flotta regionale per fronteggiare le fiamme che hanno interessato le campagne di Santa Teresa di Gallura. A terra, oltre il personale della Forestale, sono entrate in azione le squadre dell'agenzia Forestas, dei Vigili del fuoco e dei volontari della Protezione civile di Santa Teresa di Gallura. Le fiamme hanno interessato, nelle località "La filetta" e "Marazzina", la macchia mediterranea ed un fienile.