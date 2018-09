Condividi | M.P. 19:13 La scuola tennis club comprende da quest´anno due nuovi innesti e precisamente l´istruttore di 1° livello Franco Sciarra e la pari grado Chiara Carboni Porto Torres: riapre la scuola del Tennis club



PORTO TORRES - Da lunedì 3 settembre ha riaperto i battenti la scuola tennis presso il Tennis Club Porto Torres. Lo staff tecnico coadiuvato dal referente regionale nonchè maestro nazionale Paolo Pani, oltre alla conferma del maestro Salvatore Deliperi, del preparatore atletico Davide Pintus e dell'educatore Massimo Carta, comprende da quest'anno due nuovi innesti e precisamente l'istruttore di 1° livello Franco Sciarra e la pari grado Chiara Carboni.



