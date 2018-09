Condividi | M.P. 14:03 Si è svolta il 2 settembre scorso, la 36^ edizione del “Trofeo del Presidente della Repubblica” regata di vela Latina, che, come ogni anno, vede sfidarsi, imbarcazioni provenienti da diversi porti dell’isola, nell’incomparabile specchio d’acqua della rada della “Pelosa” a Stintino Vela: trofeo del Presidente ad Isthar e Cirruì



PORTO TORRES - Si è svolta, il 2 settembre scorso, la 36^ edizione del “Trofeo del Presidente della Repubblica” regata di vela Latina, che, come ogni anno, vede sfidarsi, imbarcazioni provenienti da diversi porti dell’isola, nell’incomparabile specchio d’acqua della rada della “Pelosa” a Stintino. Bilancio positivo per gli organizzatori di AVeLa tradizionale per la presenza di undici imbarcazioni partecipanti, sei in più rispetto allo scorso anno.



Ben rappresentati i porti di Alghero, Porto Torres e Stintino. Presenti anche esponenti della marineria di Castelsardo e altri porti sardi. Un vento da ovest tra i 10 e 12 nodi ha permesso di disputare entrambe le prove previste, su un collaudato percorso a triangolo. Ottima prestazione per il gozzo algherese Isthar, di Giorgio Maccioccu, portacolori dell’Asd Calic Mare, timonato da Gianmario Catta, che, con l’equipaggio costituito da Giorgio e Gavino Macciocu, Antonio Pala, Michele Mura, è stato protagonista di un confronto serrato con il lancione stintinese Cirrui’ di Alberto Cossu, timonato da Luigi Scotti.



La gara si è conclusa con la vittoria di una prova a testa e il Comitato di AVeLa ha deciso di assegnare, per la prima volta, il Trofeo del Presidente ex-aequo ad entrambe le imbarcazioni, prime classificate anche nelle rispettive classi dei gozzi e delle lance. Al secondo e a terzo posto, per la classe gozzi, si sono classificate, rispettivamente,Capo Amato di Porto Torres e S.Barbara di Alghero, a pari merito con il gozzo stintinese Anna, per la classe lance,Auriga di Porto Torres e Salvatore Padre di Stintino. Ottima come sempre l’organizzazione a mare a cura del Centro Nautico Isola d’Ercole.

Un particolare riconoscimento stato conferito al comandante del Porto Gianluca Cirillo per la fattiva collaborazione. Commenti PORTO TORRES - Si è svolta, il 2 settembre scorso, la 36^ edizione del “Trofeo del Presidente della Repubblica” regata di vela Latina, che, come ogni anno, vede sfidarsi, imbarcazioni provenienti da diversi porti dell’isola, nell’incomparabile specchio d’acqua della rada della “Pelosa” a Stintino. Bilancio positivo per gli organizzatori di AVeLa tradizionale per la presenza di undici imbarcazioni partecipanti, sei in più rispetto allo scorso anno.Ben rappresentati i porti di Alghero, Porto Torres e Stintino. Presenti anche esponenti della marineria di Castelsardo e altri porti sardi. Un vento da ovest tra i 10 e 12 nodi ha permesso di disputare entrambe le prove previste, su un collaudato percorso a triangolo. Ottima prestazione per il gozzo algherese Isthar, di Giorgio Maccioccu, portacolori dell’Asd Calic Mare, timonato da Gianmario Catta, che, con l’equipaggio costituito da Giorgio e Gavino Macciocu, Antonio Pala, Michele Mura, è stato protagonista di un confronto serrato con il lancione stintinese Cirrui’ di Alberto Cossu, timonato da Luigi Scotti.La gara si è conclusa con la vittoria di una prova a testa e il Comitato di AVeLa ha deciso di assegnare, per la prima volta, il Trofeo del Presidente ex-aequo ad entrambe le imbarcazioni, prime classificate anche nelle rispettive classi dei gozzi e delle lance. Al secondo e a terzo posto, per la classe gozzi, si sono classificate, rispettivamente,Capo Amato di Porto Torres e S.Barbara di Alghero, a pari merito con il gozzo stintinese Anna, per la classe lance,Auriga di Porto Torres e Salvatore Padre di Stintino. Ottima come sempre l’organizzazione a mare a cura del Centro Nautico Isola d’Ercole.Un particolare riconoscimento stato conferito al comandante del Porto Gianluca Cirillo per la fattiva collaborazione.