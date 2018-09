Condividi | A.S. 10:01 Riprese questa mattina le ricerche del corallaro 38enne di Alghero, Dino Robotti, disperso da giovedì. Problemi ieri nei soccorsi con la rottura dell´attrezzatura in dotazione ai Vigili del fuoco di Cagliari Corallaro disperso da giovedì, si cerca ancora



ALGHERO - Ricerche riprese dalle primissime ore della mattina. La terza giornata con le squadre della Capitaneria e dei Vigili del fuoco in azione nelle acque a sud di Alghero per tentare di riportare a galla il corpo di Dino Robotti, il corallaro 38enne di Alghero disperso da giovedì mattina. Venerdì intanto si era chiusa una giornata drammatica [Rov in dotazione ai sommozzatori di Cagliari, ma polemiche anche per alcune notizie false rimbalzate su diverse testate giornalistiche, anche regionali, che davano prima l'avvistamento e successivamente il ritrovamento del corpo di Dino Rotti, in realtà circostanze mai avvenute come confermato con puntualità dal Quotidiano di Alghero. Commenti ALGHERO - Ricerche riprese dalle primissime ore della mattina. La terza giornata con le squadre della Capitaneria e dei Vigili del fuoco in azione nelle acque a sud di Alghero per tentare di riportare a galla il corpo di Dino Robotti, il corallaro 38enne di Alghero disperso da giovedì mattina. Venerdì intanto si era chiusa una giornata drammatica [ LEGGI ]. Polemiche per la rottura delin dotazione ai sommozzatori di Cagliari, ma polemiche anche per alcune notizie false rimbalzate su diverse testate giornalistiche, anche regionali, che davano prima l'avvistamento e successivamente il ritrovamento del corpo di Dino Rotti, in realtà circostanze mai avvenute come confermato con puntualità dal