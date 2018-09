Condividi | Red 17:24 «Gravi ricadute per i pazienti del Sulcis Iglesiente», dichiara il capogruppo dell´Udc in Consiglio regionale, che ha presentato un´interrogazione sull´argomento «Emodinamica a rischio al Sirai di Carbonia»



CARBONIA - Emodinamica: a rischio chiusura il reparto nell’ospedale Sirai di Carbonia. La Rete emergenziale cardiologica potrebbe subire uno scossone, non da poco, se, come si paventa, scatterà la soppressione del dipartimento. Sulla questione è scattato l’allarme nel territorio del Sulcis Iglesiente che, con la cancellazione del servizio, si vedrebbe strappare un’unità strategica all’interno del presidio sanitario. Il capogruppo dell’Udc in Consiglio regionale Gianluigi Rubiu attacca.



«Non basta il ridimensionamento di innumerevoli reparti negli ospedali di Iglesias, ora la possibile chiusura della divisione di Emodinamica al Sirai conferma la situazione di indifferenza verso il territorio – spiega l’esponente dei moderati, che sul tema ha presentato un’interrogazione urgente – Con l’interruzione del servizio, a partire da lunedì, centinaia di pazienti (anche con un infarto in corso) sarebbero costretti a viaggi interminabili verso il complessi ospedalieri di Cagliari». Il motivo è chiaro: «La mancanza di personale non può certo giustificare scelte negative che hanno un impatto devastante sui cittadini che lamentano patologie cardiologiche», aggiunge Rubiu.



